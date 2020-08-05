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Максим Галкин похвастался спортивным мотоциклом марки BMW

Шоу-бизнес

 

 
 
 
 
 
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Всю жизнь думал, что боюсь скорости! А вот ведь нет 🏍🚀 продолжение в сториз

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru)5 Авг 2020 в 4:37 PDT

Максим Галкин признался, что ему стала нравиться экстремальная езда. На своей странице в Instagram артист опубликовал несколько фотографий, на которых он запечатлён рядом со своим новым спортивным мотоциклом.

Галкин написал, будто бы всегда считал, что не любит скорость. Но практика показала, что это не так.

В stories юморист опубликовал видео, как он катается на байке прямо по территории своего загородного замка. Похоже, что артисту действительно нравится его новое увлечение.

Подписчики одобрили его хобби. Они написали Галкину большое количество комплиментов. Многие фанаты отметили, что с возрастом артист становится моложе, причём не только телом, но и душой.

Ранее юморист показал сад, в котором он вместе с Аллой Пугачёвой   выращивает цветы, овощи и фрукты.

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