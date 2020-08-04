Муцениеце развелась с Прилучным из-за двух любовниц

Ранее поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце считали, что причиной развода пары стала измена актёра.

Предполагаемой любовницей артиста была Мирослава Карпович. Сразу после развода Прилучный провёл с ней отпуск в Крыму.

Однако люди из окружения Прилучного утверждают, что актёр изменял жене с ещё одной актрисой — Юлией Франц.