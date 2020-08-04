Ранее поклонники Павла Прилучного и Агаты Муцениеце считали, что причиной развода пары стала измена актёра.
Предполагаемой любовницей артиста была Мирослава Карпович. Сразу после развода Прилучный провёл с ней отпуск в Крыму.
Однако люди из окружения Прилучного утверждают, что актёр изменял жене с ещё одной актрисой — Юлией Франц.
"Начались съёмки фильма "Тень звезды", где Прилучный сыграл рэпера. На съёмочной площадке с Павлом принялась флиртовать его коллега — звезда фильма "Гоголь" Юлия Франц. И он стал встречаться параллельно и с ней, и с Карпович", — рассказал друг актёра.
В ближайшие годы в России могут полностью отменить институт выдачи пенсий.