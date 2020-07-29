Ивлеева рассказала, как переносит заражение коронавирусом

Настя Ивлеева практически прикована к кровати, при попытках передвигаться появляется одышка.

"Я прошла десять метров — у меня одышка", — рассказывает звезда в сети Instagram.

По ее словам, врачи рекомендовали поменьше двигаться и лежать в постели в течение первых пяти дней. Она также отметила, что ей трудно вставать.

Вирусом заразился и ее муж Элджей. У себя дома они лежат в разных комнатах и встают только для приема пищи.