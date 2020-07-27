Звезда Disney поменяла карьеру в кино на съёмки в порно

Известная актриса из США Мейтленд Уорд долго время снималась в проектах компании Disney. На протяжении семи лет она была задействована в сериале "Парень познает мир", который транслировал канал Disney с 1993 по 2000 год.

В 2019 году Уорд внезапно решила для себя уйти в порноиндустрию и снялась в своем первом фильме для взрослых "Drive". Эта картина принесла ей сразу шесть порно-премий.

"Я получила шесть наград XBIZ и AVN не только за свою актёрскую игру, но и за секс. Я никогда раньше не была так горда собой", — позже написала актриса в своем блоге.

В одночасье Уорд получила мировую популярность и эксклюзивный контракт.