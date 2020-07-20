Обнаженную Дарью Мороз фотографировала её 9-летняя дочь

В последнее время экс-жена Константина Богомолова увлеклась публикацией откровенных снимков в Instagram. Однако на этом Дарья Мороз не остановилась.

Недавно она выложила очередное обнаженное фото, однако пользователи не очень положительно его восприняли, поскольку фотографировала обнаженную маму её 9-летняя дочь.