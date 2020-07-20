В последнее время экс-жена Константина Богомолова увлеклась публикацией откровенных снимков в Instagram. Однако на этом Дарья Мороз не остановилась.
Недавно она выложила очередное обнаженное фото, однако пользователи не очень положительно его восприняли, поскольку фотографировала обнаженную маму её 9-летняя дочь.
"Фото крутейшее. Наверное, одну меня смутило представление о том, как ребенок фоткает голую маму", — написала одна из подписчиц актрисы.
Актриса Агата Муцениеце совсем слетела с катушек после развода с Павлом Прилучным. Сейчас она ведет собственное шоу на YouTube под названием "Честный развод".