О выздоровлении Заворотнюк пока не может быть и речи

Недавно СМИ рассказывали, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наметилось улучшение. Более того, артистка даже выписалась из больницы и сейчас находится в своем подмосковном особняке.

Однако инсайдер, знакомый с ситуацией, рассказал изданию "Собеседник", что о выздоровлении актрисы говорить ещё рано.