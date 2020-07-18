Недавно СМИ рассказывали, что в состоянии Анастасии Заворотнюк наметилось улучшение. Более того, артистка даже выписалась из больницы и сейчас находится в своем подмосковном особняке.
Однако инсайдер, знакомый с ситуацией, рассказал изданию "Собеседник", что о выздоровлении актрисы говорить ещё рано.
"Она будет продолжать лечение. Сейчас в ее состоянии наметилось улучшение", — утверждает источник.
Еще год назад поклонники заметили, что между бывшими произошла ссора. Король эстрады подтвердил эти слухи.