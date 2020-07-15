Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что старается никогда не упоминать в своих высказываниях семью Жанны Фриске, так как у него сложились очень сложные отношения с отцом покойной певицы.
По словам Пригожина, однажды он высказался о творчестве Натальи, сестры Жанны Фриске, которая стала выступать с ее песнями.
После этого Владимир Фриске стал присылать ему сообщения, содержащие угрозы.
"Поэтому, что бы я ни сказал — это будет воспринято оскорбительным образом… И теперь уверен, что любой комментарий будет натыкаться на отсутствие адекватности с его стороны", — считает Пригожин.
Пригожин заявил тогда, что никто никогда не заменит Жанну. Владимир Фриске воспринял эту фразу как оскорбление второй дочери, Натальи.
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