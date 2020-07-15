Пригожин рассказал о причинах конфликта с отцом Жанны Фриске

Продюсер Иосиф Пригожин сообщил, что старается никогда не упоминать в своих высказываниях семью Жанны Фриске, так как у него сложились очень сложные отношения с отцом покойной певицы.

Отец Жанны Фриске угрожал Пригожину

По словам Пригожина, однажды он высказался о творчестве Натальи, сестры Жанны Фриске, которая стала выступать с ее песнями.

После этого Владимир Фриске стал присылать ему сообщения, содержащие угрозы.

"Поэтому, что бы я ни сказал — это будет воспринято оскорбительным образом… И теперь уверен, что любой комментарий будет натыкаться на отсутствие адекватности с его стороны", — считает Пригожин.

Пригожин заявил тогда, что никто никогда не заменит Жанну. Владимир Фриске воспринял эту фразу как оскорбление второй дочери, Натальи.

Ранее Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой.