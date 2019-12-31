Пригожин ответил Соседову на критику Пугачевой

Известный продюсер Иосиф Пригожин ответил на негативную критику в адрес артистов, которые уже много лет выступают на сцене. Ранее журналист Сергей Соседов заявил, что им лучше прекратить карьеру, пока они находятся в хорошей форме. При этом Соседов имел ввиду, в первую очередь, Аллу Пугачеву, которая, по его словам, "еле дышит".

Пригожин пояснил, что не согласен с мнением тех, кто желает обесценить заслуги настоящих певцов.

"У артиста есть право умереть на сцене. Никто не вправе запрещать выступать ни Пугачевой, ни кому-либо другому", — сказал Пригожин в интервью изданию "ВЗГЛЯД".

Также Иосиф Пригожин добавил, что у артист — это человек без возраста, поэтому он может оставить сцену тогда, когда посчитает это нужным.