Актриса Кристина Асмус рассказала, что не умывается водопроводной водой. Более того, она никому не позволяет дотрагиваться до своего лица и регулярно обрабатывает его хлоргексидином.
"Загоны? Психосоматика? Может быть. Но это МОЁ ЛИЦО. Мой рабочий инструмент. И я хочу, чтоб он был в порядке. И до тех пор, пока моя "система" работает, я буду заморачиваться", — пояснила артистка.
Асмус объяснила, что однажды визажист занес ей на кожу инфекцию, и она долго была без работы из-за воспалений на лице.
Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в которой она проживала вместе с Проскуриным.