Асмус объяснила отказ от умывания водопроводной водой

Актриса Кристина Асмус рассказала, что не умывается водопроводной водой. Более того, она никому не позволяет дотрагиваться до своего лица и регулярно обрабатывает его хлоргексидином.

"Загоны? Психосоматика? Может быть. Но это МОЁ ЛИЦО. Мой рабочий инструмент. И я хочу, чтоб он был в порядке. И до тех пор, пока моя "система" работает, я буду заморачиваться", — пояснила артистка.

Асмус объяснила, что однажды визажист занес ей на кожу инфекцию, и она долго была без работы из-за воспалений на лице.