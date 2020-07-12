Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.
Примечательно, что Ирина Хонда не стала сопротивляться и покинула квартиру.
"Они прожили вместе в прекрасной квартире больше 10 лет, но выяснилось: Ирочка на эту недвижимость прав не имела, ничего у мужа не просила, никогда "финансовые разговоры" не заводила. Эта квартира, где жили супруги, была куплена до их союза, поэтому ее и попросили оперативно освободить жилье", — рассказали соседи.
Хонда подтвердила эту информацию и рассказала, что собирается переехать в Санкт-Петербург.
"У меня там мама, еду домой. Я питерская, у меня квартира в ипотеке. Мы хотели с Виктором Алексеевичем продать ее — купить маме, приобрести себе жилье в Испании. И жить на две страны. Все неожиданно случилось. И как будет дальше развиваться моя жизнь, пока не знаю…", — добавила женщина.
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