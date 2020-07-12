Вдову Виктора Проскурина выселили из столичной квартиры

Две недели прошло после смерти актера Виктора Проскурина. Родственники артиста попросили его гражданскую жену покинуть столичную квартиру, в котором она проживала вместе с Проскуриным.

Примечательно, что Ирина Хонда не стала сопротивляться и покинула квартиру.

"Они прожили вместе в прекрасной квартире больше 10 лет, но выяснилось: Ирочка на эту недвижимость прав не имела, ничего у мужа не просила, никогда "финансовые разговоры" не заводила. Эта квартира, где жили супруги, была куплена до их союза, поэтому ее и попросили оперативно освободить жилье", — рассказали соседи.

Хонда подтвердила эту информацию и рассказала, что собирается переехать в Санкт-Петербург.