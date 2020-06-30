Отец Даны Борисовой ночует в подъездах и на лавочках

Во дворе одного из домов в Москве на лавочке был обнаружен Александр Борисов - отец известной певицы Даны Борисовой. Его обнаружила жительница ближайшего дома Анастасия Мельникова.

"Мне стало за него тревожно. Я подумала: "Может быть, он плохо себя чувствует или потерял документы?" В итоге я подошла и спросила, что случилось. Он был очень доброжелателен, вежлив. Рассказал, что попал в сложную ситуацию, очень устал и не ночевал дома несколько дней. Попросил, чтобы я пустила его в подъезд", — рассказала москвичка.

Женщина попыталась выйти на связь с дочерью Борисова, чтобы она помогла ему. Но певица ответила ей: "Если хотите, то сами его кормите. Можете даже к себе забрать", а затем заблокировала номер.