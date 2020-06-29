Экс-соведущая Владимира Соловьева по передаче "Полный контакт" Анна Шафран назвала настоящую причину своего ухода из шоу.

По её словам, уйти из передачи ей предложил сам Соловьев.

"Я не уходила из программы, мне было предложено ее покинуть. Это было предложение Владимира Рудольфовича", — заявила телеведущая, ответив, что не держит зла на коллегу.

"Мне кажется, Владимир предложил это ввиду того, что нам стало тесно в студии", — добавила Шафран.