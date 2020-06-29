Появилось видео скандала Волочковкой с полицией в монастыре

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли в село Дивеево, чтобы оштрафовать Анастасию Волочкову за нарушение карантина. Балерина отказалась покидать монастырь и начала скандалить с полицейскими.

В Instagram появилось видео разговора Волочковой с полицейскими, где она их оскорбляет.