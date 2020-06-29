Ранее сообщалось, что сотрудники полиции прибыли в село Дивеево, чтобы оштрафовать Анастасию Волочкову за нарушение карантина. Балерина отказалась покидать монастырь и начала скандалить с полицейскими.
В Instagram появилось видео разговора Волочковой с полицейскими, где она их оскорбляет.
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Бывшая прима-балерина Анастасия Волочкова @volochkova_art тайно, оставив автомобиль около КПП и пройдя пешком через лес, посетила Дивеево. Несмотря на то, что село до сих пор находится на карантине по коронавирусу, она посетила все местные достопримечательности. Её визит не укрылся от местных властей — и к Анастасии, находящейся в гостях, приехали сотрудники полиции и представители местной администрации. А вот дальше началось такое шоу, что, даже рассказывая о нём, мы испытываем испанский стыд за нашу «паломницу».
Согласно последней информации известная актриса Анастасия Заворотнюк идёт на поправку.