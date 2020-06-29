Недавно Анастасия Волочкова посетила Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь в Нижегородской области.

Примечательно, что село Дивеево, где находится монастырь, было полностью закрыто на карантин из-за вспышки коронавируса нового типа. Однако балерина оповестила всех своих подписчиков о том, что нарушила ограничительные меры.

"Я никогда не интересовался аккаунтами звезд шоу-бизнеса. В эти выходные все же пришлось. Ко мне обратились жители Дивеево и прислали фото известного человека, позирующего на фоне Дивеевских святынь. В селе карантин. И вопрос был поставлен очень справедливо: разве правила и ограничения для звезд не действуют? Им все можно? Нет. Закон един для всех у нас в регионе и у нас в стране. Как и полагается, сотрудниками полиции и администрации составлены протоколы и нарушителям выписаны штрафы", — написал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.