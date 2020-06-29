Петросян не может работать из-за проблем в семье

Известный юморист Евгений Петросян не может нормально работать, поскольку находится в удручающем психологическом состоянии, вызванном проблемами в семье.

Ранее общественность узнала, что его взаимоотношения с молодой женой Татьяной Брухуновой после свадьбы вызывают нарекания. Писатель-сатирик Леонид Натапов утверждает, что к этому добавляется конфликт Брухуновой с дочерью Петросяна Викториной.