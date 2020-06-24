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Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе — это розыгрыш. Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

По его словам, публикации, которые делали Асмус и Харламов в социальных сетях — это задания, которые им придумали редакторы шоу.

"Да, разумеется, они участвовали в проекте! И здорово, что этот веселый розыгрыш и дружеская подколка так интересно взбудоражила медийное пространство", — отметил Маркони.

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