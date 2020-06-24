Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем

Заявление Гарика Харламова и Кристины Асмус о разводе — это розыгрыш. Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.

По его словам, публикации, которые делали Асмус и Харламов в социальных сетях — это задания, которые им придумали редакторы шоу.