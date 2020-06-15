Певица Наргиз рассказала, что в её жизни произошло очередное радостное событие — её дочь собирается выйти замуж.

"А у меня в семье снова очередное счастье, и я спешу поделиться им с вами! Вчера во время моего концерта в Нью-Йорке бойфренд младшей дочки Лейлы сделал ей предложение, надев на ее палец заветное колечко. Моему счастью нет предела!" — сообщила певица.

"Они повстречали друг друга пять лет назад — влюбились с первого взгляда. Он необыкновенный парень! Я его безумно люблю. И вот уже пять лет он называет меня мамой!" — добавила Наргиз.