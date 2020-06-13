Недавно стало известно, что Константин Ивлев изменил своей жене с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой.
Мария Ивлева утверждает, что никто из семьи не ожидал предательства Константина.
"Дети в шоке, его мама с папой плачут. Кошмар для всех! Он вообще сейчас ведет себя не по-мужски: деньги прячет, хочет забрать дочку Машу. Подала на алименты, будем составлять иск с адвокатом", — рассказала супруга Ивлева.
Если Михаил Ефремов попадет в колонию, то его не будут заставлять тяжело работать из-за возраста.