Жена Константина Ивлева рассказала о предательстве мужа

Недавно стало известно, что Константин Ивлев изменил своей жене с 27-летней журналисткой Валерией Куденковой.

Мария Ивлева утверждает, что никто из семьи не ожидал предательства Константина.