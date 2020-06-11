Духовный лидер буддизма Далай-лама XIV выпустил сингл "Сострадание" к своему первому музыкальному альбому "Inner World".

"Треки представляют собой мантры и учения от Далай-ламы, записанные вместе с исполнительницей Джунель Кунин, практикующей буддизм", — написала в своем Facebook директор фонда "Сохраним Тибет" Юлия Жиронкина (она же ведет русскоязычную версию официального сайта Далай-ламы).