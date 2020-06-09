Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что актера Михаила Ефремова в качестве наказания необходимо лишить всех ролей и званий, из-за пьяного ДТП, которое он устроил в центре Москвы.
Парламентарий утверждает, что жалеть актера в таком случае нельзя, поскольку он позволил себе "отключиться" за рулем и мог въехать на скорости в толпу пешеходов.
"Мы понимали, что человек болен. Я уже требовал сдать Ефремова в ЛТП на принудительное лечение от пьянки. Но решили ничего не делать. Теперь он устроил пьяный ужас", — пояснил Милонов.
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