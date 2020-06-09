Фадеев назвал воспоминания о Serebro "мерзкими"

Известный российский продюсер Максим Фадеев назвал "мерзкими" воспоминания о работе с созданной им группой Serebro.

Отметим, что недавно на страничке продюсера в Instagram одна из подписчиц обратилась к Фадееву с просьбой возродить группу Serebro. Однако тот резко высказался о созданном им музыкальном коллективе.

"Серебра" не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!" — заверил поклонников продюсер, удивив их таким резким ответом, ведь многие думали, что солистки Serebro всегда были любимицами Фадеева, однако на деле все оказалось иначе.

Напомним, ранее Максим Фадеев отмечал, что конфликт с певицами группы Serebro возник у него после того, как он понял, что девушки его используют.

Ранее "Правда.ру" сообщала о том, что Максим Фадеев представил общественности новую артистку своего лейбла MALFA — ею стала одна из участниц группы Serebro.