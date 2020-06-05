Известный российский продюсер Максим Фадеев, сделавший звездами не один десяток музыкантов, представил общественности новую артистку своего лейбла MALFA. Ею стала Марианна Кочурова — солистка нового состава группы SEREBRO. Для многих поклонников Фадеева такой выбор стал полной неожиданностью, ведь последнее время в любимчиках продюсера ходила солистка старого состава SEREBRO Ольга Серябкина.
"Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас", — сообщил Максим Фадеев.
Продюсер также обратился к своим подписчикам с просьбой оценить новую песню девушки под названием "Глубоко" у него на страничке в Instagram в комментариях.
Напомним, ранее продюсер расторг контракты со всеми артистами своего лейбла, отпустив в свободное плавание даже Ольгу Серябкину. Кроме того, тогда он заявлял, что, наверное, больше не будет заниматься продюсированием.
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