Продюсер Максим Фадеев объявил Марианну Кочурову своей новой подопечной

Известный российский продюсер Максим Фадеев, сделавший звездами не один десяток музыкантов, представил общественности новую артистку своего лейбла MALFA. Ею стала Марианна Кочурова — солистка нового состава группы SEREBRO. Для многих поклонников Фадеева такой выбор стал полной неожиданностью, ведь последнее время в любимчиках продюсера ходила солистка старого состава SEREBRO Ольга Серябкина.

"Возможно, вам покажется знакомым это лицо, но поверьте, вы не знаете эту душу! Знакомьтесь, новый артист MALFA — MÁYRUN. Мы очень много работали, создавали музыку, экспериментировали и искали тот звук, который отзовется в нас. Уверен, отзовется и в вас", — сообщил Максим Фадеев.

Продюсер также обратился к своим подписчикам с просьбой оценить новую песню девушки под названием "Глубоко" у него на страничке в Instagram в комментариях.

Напомним, ранее продюсер расторг контракты со всеми артистами своего лейбла, отпустив в свободное плавание даже Ольгу Серябкину. Кроме того, тогда он заявлял, что, наверное, больше не будет заниматься продюсированием.