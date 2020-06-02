Известный голливудский актер Крис Эванс сообщил, что больше не планирует возвращаться к роли Капитана Америки. Его появление в фильме "Мстители: Финал" было последним.
По мнению артиста, история супергероя "эмоционально подошла к финалу".
"Это было круто и завершилось на таком пике, что, на мой взгляд, было бы рискованно к этому возвращаться. Это был классный опыт, и я думаю, лучше его таким и оставить", — пояснил Эванс.
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