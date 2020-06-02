Актриса Дженнифер Энистон решила помочь жителям США в борьбе с коронавирусом нового типа. Она согласилась продать снимок, для которого она позировала обнаженной 25 лет назад фотографу Марку Селигеру.

"Мой дорогой друг выставил на аукцион 25 своих портретов, включая мой, для сбора средств на борьбу с COVID-19. Сто процентов выручки от продажи этого портрета пойдут в организацию, которая предоставляет бесплатное тестирование и лечение коронавируса для малообеспеченных людей по всей стране. Спасибо Марку за то, что позволил мне быть частью этого", — сообщила актриса.