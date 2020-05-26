Американская блогерша придумала новую идею для записи видео в TikTok.
Девушка записала, как моет полы, а затем её муж проходит по чистому. Следующий кадр показывает, как девушка несет мешок для трупов.
На стадии записи последнего эпизода с мешком для трупов соседи блогерши вызвали полицию, думая, что девушка действительно убила своего возлюбленного и собирается избавиться от его тела.
Певица Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместную песню. Известно, что музыкальное произведение названо "Rain on Me" и войдет в новый альбом Леди Гаги.
Ранее Леди Гага удивила поклонников выпуском коллекции мужского и женского нижнего белья.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Американский певец Ленни Кравиц решил временно отложить концерты в России из-за ограничительных мер, которые были введены для борьбы с коронавирусом.
Об этом сообщила компания SAV Entertainment, которая занимается организацией гастролей исполнителя.
"Из-за пандемии COVID-19 и государственных ограничений даты моего тура Here To Love Tour в 2020 году, к сожалению, переносятся. Я с нетерпением ждал того, чтобы приехать и выступить для вас, но сейчас самое важное — безопасность и здоровье фанатов, моей группы и техперсонала", — сказано в сообщении.
После развода с Анджелиной Джоли фанаты Брэда Питта считали, что он вернулся к своей бывшей жене Дженифер Энистон, однако это может быть не так.
Американская пресса считает, что новой возлюбленной актера стала австралийская телеведущая Рени Барг. Она брала у Питта интервью на премии SAG Awards. Очевидцы сообщают, что актер был сильно очарован телеведущей и открыто заигрывал с ней.
"Он никому и никогда так не открывался на красной дорожке, как он делал это с Рени. Факт того, что он так долго разговаривал с ней, доказывает, насколько он был впечатлен", — рассказал инсайдер.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.