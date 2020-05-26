Девушка записывала видео для TikTok с "трупом"

Американская блогерша придумала новую идею для записи видео в TikTok.

Девушка записала, как моет полы, а затем её муж проходит по чистому. Следующий кадр показывает, как девушка несет мешок для трупов.

На стадии записи последнего эпизода с мешком для трупов соседи блогерши вызвали полицию, думая, что девушка действительно убила своего возлюбленного и собирается избавиться от его тела.