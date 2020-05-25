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Источник Правда.Ру

Петросян впервые опубликовал совместное фото с женой

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В декабре прошлого года Евгений Петросян женился на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой. Их свадьба прошла тайно, и пара не афишировала свои отношения.

Однако спустя полгода юморист всё-таки решился и впервые опубликовал совместную фотографию с молодой женой. На снимке пара позирует, сидя на лавочке в одинаковых пальто.

 
 
 
 
 
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Family look.

Публикация от Евгений Петросян (@petrosyanevgeny)

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фото instagram евгений петросян татьяна брухунова
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