В декабре прошлого года Евгений Петросян женился на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой. Их свадьба прошла тайно, и пара не афишировала свои отношения.
Однако спустя полгода юморист всё-таки решился и впервые опубликовал совместную фотографию с молодой женой. На снимке пара позирует, сидя на лавочке в одинаковых пальто.
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