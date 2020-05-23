Недавно переболевшая двусторонней пневмонией народная артистка России Надежда Бабкина рассказала о прогнозе врачей на её выживание. Об этом артистке сообщили после перевода в обычную палату из реанимации.
"Они так на меня смотрят и говорят: "Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", — пояснила певица.
Сейчас Бабкина вместе с сыном проходит реабилитацию после серьёзной болезни.
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