Ксения Собчак снялась в новом сериале Константина Богомолова "Безопасные связи", который вышел на платформе START. Телеведущая предстала в образе "комической старушки".
"Спасибо @konbog75 за то, что наконец нашел точнейший образ!!! Комические старушки — это мое!!!!" — написала Собчак в Instagram и опубликовала отрывок из сериала со своим участием.
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