Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Источник Правда.Ру

Светлана Светличная рассказала о конфликте с сыном

Шоу-бизнес

Звезда советского кинематографа Светлана Светличная сообщила, что собирается встретить свой день рождения в одиночестве.

Близкие считают Светличную чужим человеком

Сыну Светланы Светличной сейчас 60 лет, у нее есть внуки и правнуки.

Актриса сообщила, что будет рада, если сын приедет к ней в ее день рождения, но полагает, что он даже не позвонит ей.

В настоящее время сын со своей женой редко общаются со Светличной, для них она чужой человек. Сама актриса утверждает, что всю жизнь помогала сыну, но не услышала от него даже слов благодарности.

У сына Светличной было несколько инсультов, он потерял работу. Актриса оплачивала лечение сына и до сих пор помогает ему деньгами.

Светличная считает, что близкие не общаются с ней из-за того, им так и не удалось решить квартирный вопрос. Ранее она заявляла, что родственники пытаются завладеть ее недвижимостью в Москве.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  Путин поздравил актрису Светлану Светличную с восьмидесятилетием.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы актриса светлана светличная
Новости Все >
Светлана Светличная рассказала о конфликте с сыном
Валерию в маске и очках перепутали с Аллой Пугачевой
Коронавирус может оставаться на бумажных купюрах до двух дней
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"
Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность
В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину
Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища
ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул
Последние материалы
Коронавирус может оставаться на бумажных купюрах до двух дней
Как научить чиновников хорошим манерам
Профессор Марина Шестакова рассказала о перспективах лечения диабета
Корона давит: каково артисту переживать пандемию
В Волгоградской области мальчик утонул в пруду на даче
Профессор Борис Бим-Бад: "Не должно быть единой формы обучения"
Телеведущая Мария Миногарова избегает вопросов про беременность
В стене жилого дома в Калининграде нашли минометную мину
Необычный концерт пройдет на дне Симферопольского водохранилища
ЦБ выявил попытки обмана заемщиков при предоставлении кредитных каникул
Популярное
Диета
Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения

Летом мы стремимся на весь год запастись витаминами, забывая о том, что порой сырые овощи и фрукты приносят больше вреда, чем пользы. О том, как должны питаться летом женщины с расстройствами пищеварения, рассказывает врач-гастроэнтеролог Ирина НОВИКОВА.

Фруктовый колит или как избежать расстройства пищеварения
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Общество
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Новости Украины
У России появился новый рычаг воздействия на Киев
Новости Украины
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Любовь Степушова Что не нравится украинцам в США, куда они уехали из России? Любовь Степушова Василий Амирджанов Власти обяжут салоны красоты снимать "горячее" видео Василий Амирджанов Игорь Буккер Новые сведения лабораторного происхождения COVID-19 Игорь Буккер
Комментарии
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
МОК сделал заявление по обвинениям ВАДА в адрес России
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
"Газпром" бросает вызов США. Оправдан ли риск?
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Сенат США пригрозил "Газпрому" введением санкций
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
Депутат ГД: в самозанятости россиян привлекает комфортный налог
Табаки отдыхает: Украина вставила свой пятак в разборки США и Китая
На 42% больше самозанятых стало в Москве
Эксперт: в США мясо стало продуктом для богатых
Политолог оценил закон о хамстве чиновников
Школы в России не будут прежними: из них исчезнут даже переменки
Мирового судью сняли с должности на Кубани за скандальный видеоролик
Нарушитель самоизоляции в Екатеринбурге полез в драку с полицейскими
Эксперты: после 2020 года мир ждет новая война
"Нас будут чипизировать": в КПРФ предупредили о скрытой угрозе
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ