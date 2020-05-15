Звезда советского кинематографа Светлана Светличная сообщила, что собирается встретить свой день рождения в одиночестве.
Сыну Светланы Светличной сейчас 60 лет, у нее есть внуки и правнуки.
Актриса сообщила, что будет рада, если сын приедет к ней в ее день рождения, но полагает, что он даже не позвонит ей.
В настоящее время сын со своей женой редко общаются со Светличной, для них она чужой человек. Сама актриса утверждает, что всю жизнь помогала сыну, но не услышала от него даже слов благодарности.
У сына Светличной было несколько инсультов, он потерял работу. Актриса оплачивала лечение сына и до сих пор помогает ему деньгами.
Светличная считает, что близкие не общаются с ней из-за того, им так и не удалось решить квартирный вопрос. Ранее она заявляла, что родственники пытаются завладеть ее недвижимостью в Москве.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Путин поздравил актрису Светлану Светличную с восьмидесятилетием.
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