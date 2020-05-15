На сайте Кремля опубликована открытка от Владимира Путина заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной. Президент поздравил актрису и выразил свое восхищение ее творчеством.
"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей", — говорится в сообщении.
Российская актриса сегодня отмечает свой 80-летний юбилей.
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