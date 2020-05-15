Путин поздравил актрису Светлану Светличную с восьмидесятилетием

На сайте Кремля опубликована открытка от Владимира Путина заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной. Президент поздравил актрису и выразил свое восхищение ее творчеством.

"Вы обогатили отечественный кинематограф яркими, самобытными, незабываемыми актёрскими работами, снискали профессиональное признание и искренние симпатии зрителей", — говорится в сообщении.

Российская актриса сегодня отмечает свой 80-летний юбилей.