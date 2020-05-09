Полина Гагарина поделилась с подписчиками военными фото деда и прадеда

Российская певица Полина Гагарина поздравила подписчиков с Днем Победы в Великой Отечественной войне в соцсети Instagram. Свой пост она также сопроводила фотографиями двух родственников — деда и прадеда — которые отдали свои жизни за победу. Это Мучкаев Владимир Александрович и Мучкаев Александр Иванович.