Российская певица Полина Гагарина поздравила подписчиков с Днем Победы в Великой Отечественной войне в соцсети Instagram. Свой пост она также сопроводила фотографиями двух родственников — деда и прадеда — которые отдали свои жизни за победу. Это Мучкаев Владимир Александрович и Мучкаев Александр Иванович.
"С Днем Победы!!!! С 75-летием окончания Великой Отечественной Войны! Я хочу, чтобы мы помнили об этой Войне всегда, знали ее историю, ее героев и чтобы она никогда не повторилась. Пусть будет мир, будет жизнь, ведь за Жизнь воевали и умирали наши родные. С Праздником!!!!! На фотографиях мой дедушка и прадед!" — написала певица.
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