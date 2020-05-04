Оксана Самойлова не приняла извинений Джигана

Джиган не оставляет попыток наладить ситуацию, возникшую в их с Оксаной Самойловой семье после скандальных выходок рэпера. Сообщается, что музыкант успешно прошёл реабилитацию и вылечился от алкогольной и наркотической зависимости.

Рэпер пытается извиниться перед женой

Джиган опубликовал в своём Instagram совместную фотографию с Оксаной Самойловой. На снимке пара запечатлена ещё до громкого скандала, произошедшего на фоне измен и наркотической зависимости рэпера.

"Я не отпущу тебя никуда!", — подписал артист трогательное фото с возлюбленной.

Самойлова не приняла извинений своего супруга

Однако Оксана Самойлова не приняла публичных извинений Джигана, оставив под фотографией остроумный комментарий. Модель явно дала понять своему супругу, что она не намерена оставаться с ним в браке.

"Сорян, Вась", — написала Оксана Самойлова.

Развод Оксаны Самойловой и Джигана

Ранее стало известно о том, что модель официально подала на развод в Мосгорсуд ещё 20 апреля. Несмотря на произошедшую ситуацию, Самойлова разрешила Джигану видеться с детьми. Однако некоторые поклонники по-прежнему надеются на воссоединение знаменитой пары на фоне раскаяния рэпера.