Актриса Мария Кожевникова опубликовала видео, на котором её двухлетний сын в истерике требует, чтобы его родители были наказаны и стали в угол. Чем именно провинились родители малыша — он не объяснил.
Кожевникова с юмором прокомментировала происходящее, написав, что они с папой часто стоят в углу, поскольку им там "есть чем заняться".
Поклонники актрисы отметили, что её сын растет настоящим командиром.
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.