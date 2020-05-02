Кожевникова довела двухлетнего сына до истерики

Актриса Мария Кожевникова опубликовала видео, на котором её двухлетний сын в истерике требует, чтобы его родители были наказаны и стали в угол. Чем именно провинились родители малыша — он не объяснил.

Кожевникова с юмором прокомментировала происходящее, написав, что они с папой часто стоят в углу, поскольку им там "есть чем заняться".

Поклонники актрисы отметили, что её сын растет настоящим командиром.