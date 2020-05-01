Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала в своём Instagram-аккаунте пикантные снимки, сделанные в ванной. Телеведущая провела полноценную фотосессию через FaceTime и решила поделиться с подписчиками получившимися фотографиями.
На снимках Алёна Водонаева в полупрозрачном платье позирует в ванне. Модель скрыла полуобнажённую грудь при помощи фоторедактора, но менее пикантными от этого её снимки не стали.
"Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", — пошутила Водонаева.
Подписчики по достоинству оценили фотосессию (и, не будем скрывать, формы) модели. Её назвали "идеальной женщиной". Некоторые, однако, отметили гармоничный интерьер в её ванной комнате.
"Вот зачем мужику такая красота… Переадресовываю — малышка, ты божественна", — написал один из подписчиков телеведущей.
Однако нашлись и те, кто раскритиковал Водонаеву за такую фотосессию. Кто-то в шутку, а кто-то всерьёз посчитал, что таким образом телеведущая решила найти себе нового бойфренда.
"Тот случай, когда женщина не замужем, а очень хочется", — прокомментировала фотографию подписчица.
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#FaceTime с любимой Сашей @genenfeld 🛁 Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул 🌃 #facetimephotoshoot
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