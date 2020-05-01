Алёна Водонаева опубликовала пикантные фотографии из ванной

Звезда "Дома-2" Алёна Водонаева опубликовала в своём Instagram-аккаунте пикантные снимки, сделанные в ванной. Телеведущая провела полноценную фотосессию через FaceTime и решила поделиться с подписчиками получившимися фотографиями.

На снимках Алёна Водонаева в полупрозрачном платье позирует в ванне. Модель скрыла полуобнажённую грудь при помощи фоторедактора, но менее пикантными от этого её снимки не стали.

"Ну и вы теперь тоже побывали в моей ванной, когда город уснул", — пошутила Водонаева.

Кому-то понравились формы Водонаевой, а кому-то — интерьер её ванной комнаты

Подписчики по достоинству оценили фотосессию (и, не будем скрывать, формы) модели. Её назвали "идеальной женщиной". Некоторые, однако, отметили гармоничный интерьер в её ванной комнате.

"Вот зачем мужику такая красота… Переадресовываю — малышка, ты божественна", — написал один из подписчиков телеведущей.

Водонаева ищет себе нового мужчину?

Однако нашлись и те, кто раскритиковал Водонаеву за такую фотосессию. Кто-то в шутку, а кто-то всерьёз посчитал, что таким образом телеведущая решила найти себе нового бойфренда.