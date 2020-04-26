Дочь Шварценеггера забеременела от Криса Пратта

В прошлом году 30-летняя дочь Арнольда Шварценеггера Кэтрин вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта.

Журналисты заметили, что девушка пытается прикрыть явно округлившийся живот. Официально пара ещё не объявила о прибавлении в семье.

Примечательно, что для Криса Пратта это уже второй ребенок и второй брак. В 2018 году он развелся с актрисой Анной Фэрис, которая родила ему сына в 2012 году.