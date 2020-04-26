Певец Влад Топалов прокомментировал высказывание своей жены Регины Тодоренко о домашнем насилии, после которого её лишили звания "Женщина года".

"Хрупкая, нежная, ранимая, молодая, честная, самая добрая и, конечно, как и все мы, не знает всего на свете и может оступиться", — написал Топалов в Instagram.

"Не важно, правы вы или нет… Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! А дома со всем разберемся", — добавил певец.