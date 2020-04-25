После неоднозначного высказывания Регины Тодоренко о домашнем насилии журнал Glamour лишил её звания "Женщина года".

"За 15 лет, которые мы с вами, вы узнали наши ценности и понимаете, что мы внимательно относимся к вашему мнению", — сообщили в редакции журнала и подчеркнули, что телеведущая больше не является обладательницей титула "Женщина года".

"Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?", — ранее заявляла Тодоренко, а позже извинялась за эти слова.