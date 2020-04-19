Ранее в СМИ появилось новость о том, что в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках состоялась закрытое пасхальное богослужение. На нём присутствовал актер Иван Охлобыстин с семьей и ещё около 50 человек.
"Московский комсомолец" связался с одной из сотрудницей храма, чтобы установить, причину появления актера на богослужении.
По её словам, Охлобыстин решил посетить службу, поскольку для него очень дорог этот храм.
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