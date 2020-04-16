Молодая жена Петросяна раскритиковала Настю Ивлееву

Татьяна Брухунова поделилась с подписчиками размышлениями на тему популярных сегодня прямых эфиров в Instagram. Особое ее возмущение вызывает творчество Насти Ивлеевой.

"Ивлеева — это вообще катастрофа! Страшно то, что ее смотрит молодежь. Но она при этом не испытывает никакой ответственности перед молодой частью населения с неокрепшей психикой. Разговоры ее сумбурны, а речь малограмотная. Про мат я вообще молчу. Девушка, из чьих уст летит нецензурная брань, на мой взгляд, разлагающийся монстр", — заявила Брухунова.

Всю несовершеннолетнюю аудиторию Ивлеевой жена Петросяна назвала потенциальными мутантами с атрофированными мозгами.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 31-летняя супруга Евгения Петросяна, по данным СМИ, осталась без помощницы по хозяйству на время карантина. Поэтому Татьяна Брухунова кормит мужа полуфабрикатами.