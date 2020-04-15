Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода

35-летняя юмористка Екатерина Варнава призналась в интервью Ольге Бузовой, что у нее есть целый ряд проблем со здоровьем. Из-за неполадок с иммунитетом врачи прописали ей гормоны, в результате чего она набрала 10 кг за полгода.

"Выбора не было, нужно было привести здоровье в порядок, так как у меня совсем упал иммунитет. Пришлось поправиться почти на 10 килограммов. Это было неизбежно", — заявила Варнава.

Ее слова удивили как подписчиков, так и Бузову, так как никто из них не заметил прибавки в весе у Варнавы. Кроме того, оказалось, у Екатерины еще есть проблемы с почками, из-за чего ей приходится часто отлучаться в дамскую комнату.

Вес Екатерины Варнавы

Несколько лет назад артистка удивила поклонников резким сбросом веса. Звезда похудела на 20 кг благодаря спорту и ограничениям в питании. Кроме того, она изменила имидж, в том числе стала носить цветные линзы. Последние шесть лет Варнава встречается с танцором Константином Мякиньковым, который младше ее на три года.