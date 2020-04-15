Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

35-летняя юмористка Екатерина Варнава призналась в интервью Ольге Бузовой, что у нее есть целый ряд проблем со здоровьем. Из-за неполадок с иммунитетом врачи прописали ей гормоны, в результате чего она набрала 10 кг за полгода.

"Выбора не было, нужно было привести здоровье в порядок, так как у меня совсем упал иммунитет. Пришлось поправиться почти на 10 килограммов. Это было неизбежно", — заявила Варнава.

Ее слова удивили как подписчиков, так и Бузову, так как никто из них не заметил прибавки в весе у Варнавы. Кроме того, оказалось, у Екатерины еще есть проблемы с почками, из-за чего ей приходится часто отлучаться в дамскую комнату.

Вес Екатерины Варнавы

Несколько лет назад артистка удивила поклонников резким сбросом веса. Звезда похудела на 20 кг благодаря спорту и ограничениям в питании. Кроме того, она изменила имидж, в том числе стала носить цветные линзы. Последние шесть лет Варнава встречается с танцором Константином Мякиньковым, который младше ее на три года.

Темы ольга бузова екатерина варнава
Новости Все >
Летучие мыши способны понизить голос ради бананов
Москвич утаил налогов на сто с лишним миллионов рублей
В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий
Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода
Какие книги лучше читать: бумажные или электронные?
Сотрудница мэрии Волгодонска попалась на махинациях со школьными обедам
G20 одобрила отсрочку по задолженностям бедным странам
Учителя винят онлайн-обучение в росте нагрузки на детей
В Югре троих мужчин обвиняют в краже нефтепродуктов
У жителя Мурома изъяли партию нелегальных сигарет
Последние материалы
Летучие мыши способны понизить голос ради бананов
Москвич утаил налогов на сто с лишним миллионов рублей
В Астрахани военные провели спецобработку нескольких крупных зданий
Екатерина Варнава набрала 10 кг за полгода
Какие книги лучше читать: бумажные или электронные?
Сотрудница мэрии Волгодонска попалась на махинациях со школьными обедам
G20 одобрила отсрочку по задолженностям бедным странам
Учителя винят онлайн-обучение в росте нагрузки на детей
В Югре троих мужчин обвиняют в краже нефтепродуктов
У жителя Мурома изъяли партию нелегальных сигарет
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер "Тайная вечеря" Леонардо ожила в канун Пасхи Игорь Буккер Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова
Комментарии
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
Малому и среднему бизнесу России дадут деньги на зарплаты сотрудникам
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Соловьёв отказался от баттла с Уткиным и посоветовал ему лечиться
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
В США обвинили Путина и Россию в эпидемии коронавируса
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Депутат Госдумы: заявление Трампа по ВОЗ – дополнительный PR
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
В Москве хозяйку салона красоты оштрафовали за нарушение карантина
В США планируют создать альтернативу ВОЗ
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ