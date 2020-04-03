Песня по традиции с ненормативной лексикой. В ней певец раскритиковал решение Путина продлить самоизоляцию:
"Забухали даже те, кто был на спорте.
С речью президент сегодня вышел,
Настроение *** [плохое] испортил.
Все спецы о мерах *** [сообщили].
Мол, не ждите больше с неба манну.
Ни *** [чего] не делать три недели.
Это, *** [блин], не многим по карману".
Напомним, что задолго до этого Шнуров опубликовал стихотворение, в котором призывал россиян запасаться алкоголем на время нерабочих дней.
Бессимптомное течение коронавирусной инфекции нового типа невозможно подтвердить иначе чем через тест, который разрабатывается, сказала вирусолог Лариса Руденко.