Новую песню Шнуров посвятил Путину

Песня по традиции с ненормативной лексикой. В ней певец раскритиковал решение Путина продлить самоизоляцию:

"Забухали даже те, кто был на спорте.

С речью президент сегодня вышел,

Настроение *** [плохое] испортил.

Все спецы о мерах *** [сообщили].

Мол, не ждите больше с неба манну.

Ни *** [чего] не делать три недели.

Это, *** [блин], не многим по карману".

Напомним, что задолго до этого Шнуров опубликовал стихотворение, в котором призывал россиян запасаться алкоголем на время нерабочих дней.