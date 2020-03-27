Кети Топурия рассказала о своей диете

Исполнительница рассказала, что больше всего вопросов ей задают про то, как ей удается сохранять стройную фигуру.

"Рост 173 сантиметра, обычно мой вес 54 килограмма, но из-за карантина — уже 57, — пояснила певица. — Много набирала вес только единожды в жизни: во время беременности. Тогда мой вес вырос на целых 17 килограммов! Говорят, это было не особенно заметно, поскольку что руки и ноги у меня тонкие, а все остальное я прятала в одежду. Сбросить удалось за три месяца. Я сидела на так называемой белковой диете, которой придерживаюсь и сегодня. Если кратко — отказалась от сладкого и мучного и пью не менее двух литров воды в день. И много употребляю клетчатки из овощей".

Кети также расписала свой рацион на один день.