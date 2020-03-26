Макаревич соблюдает карантин после Америки

Известный артист Андрей Макаревич самоизолировался, возвратившись из Майами.

Музыкант призвал жителей России посидеть дома из-за эпидемии нового вируса, который в нашей стране выявили у 840 человек. Как поделился артист, он был в увлекательной экспедиции, плавал в океане, погружался с акулами. Домой отправился из Майами. Также певец рассказал, что в США совершенно пустые улицы, закрыты магазины и ретсораны.

В заключении музыкант призвал россиян не истерить по поводу этой ситуации и сохранять спокойствие.