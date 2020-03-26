Винокур высказался о болезни Лещенко

Известный артист Владимир Винокур рассказал, что постоянно находится на связи с популярным исполнителем и своим другом Львом Лещенко и его супругой.

При этом он назвал "глупостями" сведения о том, что у артиста подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом Винокур рассказал изданию "Подъём".

Напомним, 24 марта СМИ написалио, что 78-летний Лев Лещенко и его 66-летняя супруга Ирина после возвращения с гастролей по Америке и Канаде почувствовали себя неважно и легли в больницу в Коммунарке в Москве. А сегодня, 26 марта, в прессе появились данные о якобы подтверждении у Лещенко COVID-19.