Маргарита Симоньян рассказала об успехах младшей дочери

Недавно Маргарита Симоньян удивила своих подписчиков известием о том, что станет мамой уже в четвертый раз.

Ее младшая дочь появилась на свет в конце 2019-го года. И пока все говорят об интересном положениии журналистки, она сама с радостью рассказывает о новорожденной Маро. В прошедший вторник Маргарита поделилась фотоснимком девочки, по традиции прикрыв ее лицо картинкой солнца.