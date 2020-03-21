Собчак опубликовала интимное видео с Богомоловым

Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram интимное видео с участием своего супруга Константина Богомолова. Муж телеведущей расстегивает её платье и хватает её за грудь. Всё это происходит в одном из столичных ресторанов.

"Пятница. Вечер. Ресторан „Сахалин“. Морских ежей нет, и паникеров тоже нет. Близость катастрофы не чувствуется. Помыли руки. Зажгли свечи и заказали гречи... Встретим конец света достойно", - написала телеведущая.