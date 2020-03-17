Дэниел Рэдклифф обвиняет в своем алкоголизме Гарри Поттера

Голливудский актер Дэниел Рэдклифф обвиняет Гарри Поттера в том, что "этот мальчик выжил" и превратил его в алкоголика.

О заявлении Рэдклиффа сегодня пишет Independent со ссылкой на эфир радиопередачи Desert Island Discs.

"Для всех я был не я, а Гарри"

По словам актера, он как-то незаметно для себя вдруг понял, что все, связанное с ним, вызывает интерес у людей:

"Если я где-то выпиваю, то даже это им (людям) интересно. Понимаете, меня не воспринимали, как простого пьянчужку, а всегда звучали заинтересованно-восторженные голоса — "О, смотрите, Гарри Поттер выпивает в баре одну стопку за другой!" В общем, под такие комментарии, я выпивал все больше и больше. Причем делал так много лет".

Не видел дальнейшего пути

А причину того, что он вообще начал хвататься за рюмку, Рэдклифф сейчас видит в том, что у него "была паника от того, что съемки фильма про мальчика-волшебника завершаются":

"Я не мог понять для себя, что буду делать дальше. И мне из-за этого было некомфортно. С алкоголем — легче".

Сейчас актер наконец-то справился с проблемой, которая губила его с 2010 года.