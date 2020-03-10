Наталья Бочкарева рассказала в Instagram, что не первый год соблюдает строгий пост. Напомним, в прошлом году актрису задержали с наркотиками. Недавно суд назначил Бочкаревой штраф в размере 30 тысяч рублей. Актриса полностью признала свою вину и раскаялась.

"Вы знаете, я уже не первый год соблюдаю строгий пост и знаю не понаслышке, что ограничивать себя в разнообразной еде - это совсем не означает, что остается есть лишь только гречку и овощи. На самом деле можно приготовить массу вкусностей из постных продуктов. Кстати, на этом видео шеф-повар Владимир о некоторых как раз и рассказывает... Приятного всем просмотра, тем, кто завтракает или уже обедает, приятного аппетита, ну и, конечно же, легкого поста!", - написала Бочкарева.