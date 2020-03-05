Манукян рассказал о своих тратах на Бузову

Блогер Давид Манукян раскрыл секрет, сколько средств тратит на Ольгу Бузову. Молодой человек стал новым гостем Алены Жигаловой на ее YouTube-шоу и открыто рассказал ведущей о своем романе с певицей.

Дава пояснил, что искренне возмущен, когда люди сплетничают, что он в этих отношениях является альфонсом. При этом 26-летний блогер никогда не жил за счет своих девушек и никогда не брал у них деньги.

Давид, по его словам, не считает, сколько денег он тратит на Ольгу Бузову. Суммы для девушки вполне сравнимы с теми, которые блогер вкладывает в свое творчество и съемки клипов.