Жорин уличил во лжи Степаненко

Известный адвокат Сергей Жорин отреагировал на недавнее интервью Елены Степаненко, где она откровенно рассказала об отношениях с бывшим мужем после развода. Как заявил адвокат, слова артистки о том, что Евгений Петросян может, когда пожелает, приходить к ней в квартиру, являются ложью.

"Это ложь, что Степаненко с распростертыми объятиями принимает Петросяна. Есть телефонная беседа, в ходе которой слышно, как Степаненко всеми способами уклоняется от того, чтобы допустить Петросяна на порог квартиры", — пояснил Жорин в интервью Teleprogramma.pro.

Он также рассказал, что все визиты юмориста происходили по предварительной договоренности.